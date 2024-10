Sport.quotidiano.net - Eccellenza Terre, tris nel derby

(Di lunedì 28 ottobre 2024)di castelli 3 castelfranco 0DI CASTELLI: Gibertini, Azzi, Hajbi, Arati (90’ Ben Driss), Gigli, Massari, Nait, Giordano, Iori, Malo (67’ Barbolini), Esposito (82’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Gargano, Deliu, Bationo, Opoku, Guidotti. All. Domizzi. V. CASTELFRANCO: Nicolosi, Albertini, Valcavi (46’ Romanciuc), Lippo (51’ Ferri), Tumminelli, Ogunleye (88’ Mazzocchi), Bahi, Sanogo, Bojardi, Abdelazim, Zenzola (75’ Gueye). A disp. Garofalo, Mininno, Ed Darraj, Campani, Bellori. All. Daghio. Arbitro: Cappello di Imola Reti: 20’ Hajbi, 60’ Malo, 92’ Nait Note: ammoniti Nait e Ogunleye Ilè deldi Castelli che ci mette 20’ a sbloccarlo ma poi travolge il Castelfranco con 3 reti (in foto l’esultanza). Il secondo successo di fila avvicina a -6 dalla vetta la squadra di Domizzi, mentre per la Virtus (8 ko sui 8 e 32 gol incassati) è sempre più notte fonda.