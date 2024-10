Gqitalia.it - È Rodri il vincitore del Pallone d'Oro 2024

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) «Credo sia una sfida a due tra Vinicius e», ci aveva detto tempo fa il giornalista Pierluigi Pardo parlando deld'Oro, che è stato assegnato oggi, lunedì 28 ottobre. «Ma se io dovessi votare direi sicuramente: non è un attaccante, però secondo me è stato nettamente più rilevante rispetto a Vinicius». E ha avuto ragione lui. Perché, nonostante i pronostici indicassero Vinicius, nell'anno in cui per la prima volta dal 2003 nella lista dei finalisti non c'erano né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo, alla fine ha vinto da, centrocampista offensivo del Manchester City e della Spagna. Un successo che nelle prime ore del pomeriggio aveva scatenato la polemica reazione del Real Madrid, che aveva annullato il viaggio a Parigi della propria delegazione.