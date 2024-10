Dove vedere in tv Italia-Spagna, amichevole calcio femminile: orario, programma, streaming (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani, martedì 29 ottobre (ore 18.15), la Nazionale Italiana di calcio femminile sarà nuovamente protagonista nella seconda partita della settimana dedicata a un ciclo di amichevoli. Sconfitta al Tre Fontante di Roma Malta, le azzurre allenate da Andrea Soncin affronteranno le campionesse del mondo in carica della Spagna, sul rettangolo verde del “Romeo Menti” di Vicenza. La compagine tricolore va a caccia di conferme, confrontandosi con una formazione che nelle ultime stagioni ha avuto un’ascesa esponenziale, culminata con la conquista del titolo iridato oltre che del successo nella Nations League. Competizione continentale nella quale è stata proprio la selezione tricolore a infliggere l’unico ko nel percorso delle iberiche. Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Spagna, amichevole calcio femminile: orario, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani, martedì 29 ottobre (ore 18.15), la Nazionalena disarà nuovamente protagonista nella seconda partita della settimana dedicata a un ciclo di amichevoli. Sconfitta al Tre Fontante di Roma Malta, le azzurre allenate da Andrea Soncin affronteranno le campionesse del mondo in carica della, sul rettangolo verde del “Romeo Menti” di Vicenza. La compagine tricolore va a caccia di conferme, confrontandosi con una formazione che nelle ultime stagioni ha avuto un’ascesa esponenziale, culminata con la conquista del titolo iridato oltre che del successo nella Nations League. Competizione continentale nella quale è stata proprio la selezione tricolore a infliggere l’unico ko nel percorso delle iberiche.

