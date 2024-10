Unlimitednews.it - Dossieraggio, Renzi si costituirà parte civile

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il senatore Matteoha dato mandato ai propri legali di costituirsiin tutti i procedimenti legati a spionaggio e pubblicazione illegittima di documenti illegalmente acquisiti. “Il senatorepredisporrà nei prossimi giorni una interrogazione parlamentare per conoscere che cosa stia facendo l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per difendere i diritti inviolabili dei cittadini italiani sanciti dalla Costituzuone e negati dagli atti criminali di spionaggio”. Lo rende noto l’ufficio stampa del leader di Italia Viva.