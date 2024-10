Don’t move, la spiegazione del finale del film Netflix

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), ladeldelè l’ultimohorror su, e il suodrammatico offre materiale letterale e tematico da analizzare. Il cast diè guidato da Kelsey Asbille (Yellowstone) e Finn Wittrock (American Horror Story), che interpretano Iris e Richard. Ilè diretto da Brian Netto e Adam Schindler ed è prodotto dalla leggenda del genere horror Sam Raimi. Gli eventi iniziano quando Iris, una donna che medita di uccidersi, viene convinta a scendere dal cornicione da Richard, un uomo che condivide il suo stesso trauma passato. Dopo che la donna decide di non togliersi la vita, Richard la rapisce e la droga. Per quanto riguarda i più grandi cattivi dell’horror, Richard non è il più competente e alla fine fatica a contenere Iris.