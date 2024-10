Superguidatv.it - Davide Calgaro è “Cisco” nella serie sugli 883: “Con il vero Cisco condivido molte cose. L’etichetta di comico spesso è difficile da togliere, sogno un ruolo drammatico” – Intervista

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è il celebre, il miglior amico di Max Pezzali,Sky Hanno Ucciso l’Uomo Ragno. La leggendaria storia degli 883. Milanese classe 2000,comincia la sua carriera a 15 anni, scrivendo e provando monologhi comici nei laboratori di Zelig e nelle serate di stand up comedy milanesi. Nel 2017 esordisce in televisione con Stand Up Comedy su Comedy Central. Negli anni successivi lavora in televisione e porta in scena il suo primo spettacolo dal titolo Questa casa non è un albergo. Passato anche al mondo del cinema, recita nei film Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo, Sotto il Sole di Riccione, Doc – Nelle tue mani.