Cultweb.it - Cosa vuol dire In hoc signo vinces e perché è una frase storica (e magica)

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La“In hoc” più essere tradotta in “Sotto questo segno vincerai” ed è considerata un vero e proprio motto imperiale in cui si evidenzia l’unione tre il potere politico e la fede religiosa. Non è un caso, infatti, che sia collegata alla figura di Costantino il Grande e alla cristianizzazione dell’Impero Romano. La leggenda narra che proprio Costantino, poco prima della battaglia di Ponte Milvio, avvenuta il 28 ottobre del 312 d.C, contro Massenzio, avrebbe avuto una visione. Si trattava di una croce luminosa accompagnata proprio dalle parole “In hoc”. Interpretando il tutto come un segno divino, l’Imperatore fa dipingere il simbolo della croce sugli scudi dei suoi soldati, ottenendo in seguito una vittoria schiacciante.