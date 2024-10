Coppa del Mondo short track Montreal II 2024: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dal 1° al 3 novembre la seconda tappa del World Tour di short track terrà banco. Si gareggerà nuovamente sull’anello di ghiaccio della Maurice-Richard Arena di Montreal (Canada). Originariamente, si sarebbe dovuto competere a Salt Lake City (USA), ma l’appuntamento è stato cancellato per il mancato rispetto dei requisiti sulla consistenza delle protezioni posizionate all’esterno della pista. Pertanto si gareggerà nuovamente in territorio canadese e l’Italia potrà contare sull’apporto di Arianna Fontana. L’azzurra, impegnata a Inzell (Germania) per centrare la qualificazione per il massimo circuito internazionale dello speed skating nel week end, darà seguito alla sua duplice veste di atleta tra pista corta e pista lunga. Sarà interessante capire la sua risposta dal punto di vista fisico. Oasport.it - Coppa del Mondo short track Montreal II 2024: programma, orari, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dal 1° al 3 novembre la seconda tappa del World Tour diterrà banco. Si gareggerà nuovamente sull’anello di ghiaccio della Maurice-Richard Arena di(Canada). Originariamente, si sarebbe dovuto competere a Salt Lake City (USA), ma l’appuntamento è stato cancellato per il mancato rispetto dei requisiti sulla consistenza delle protezioni posizionate all’esterno della pista. Pertanto si gareggerà nuovamente in territorio canadese e l’Italia potrà contare sull’apporto di Arianna Fontana. L’azzurra, impegnata a Inzell (Germania) per centrare la qualificazione per il massimo circuito internazionale dello speed skating nel week end, darà seguito alla sua duplice veste di atleta tra pista corta e pista lunga. Sarà interessante capire la sua risposta dal punto di vista fisico.

Coppa del Mondo short track Montreal II 2024: programma, orari, tv, streaming

