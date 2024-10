Consorzio intercomunale dei servizi sociali, Brogna: "Comune dispone di fondi per la sua quota?" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nasce il Consorzio dei servizi sociali medio Volturno C09 e Ferdinando Brogna non lesina le sue perplessità. "Non siamo stati coinvolti in una decisione tanto importante e mi chiedo se il Comune disponga dei fondi per garantire il pagamento della sua quota" sottolinea il consigliere comunale. Casertanews.it - Consorzio intercomunale dei servizi sociali, Brogna: "Comune dispone di fondi per la sua quota?" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nasce ildeimedio Volturno C09 e Ferdinandonon lesina le sue perplessità. "Non siamo stati coinvolti in una decisione tanto importante e mi chiedo se ildisponga deiper garantire il pagamento della sua" sottolinea il consigliere comunale.

Consorzio intercomunale dei servizi sociali, Brogna: "Comune dispone di fondi per la sua quota?"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Regione Campania ha affidato al Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 l’avvio della fase sperimentale del servizio di sociologia del territorio in Irpinia. Il Consorzio, guidato dal presidente Vito Pelosi e dal direttore generale Carmine De ... (Avellinotoday.it)

La situazione, secondo le consigliere regionali del Pd, Pompeo e Pentenero, è divenuta insostenibile per le famiglie. In alcuni periodi l'attesa per la presa in carico sarebbe addirittura superiore a ... (torinosud.it)

L'attività si svolge in collaborazione con il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio- Assistenziali di Cirié e la cooperativa “Nuova Assistenza”. Corso per care-giver e assistenti familiari ... (primailcanavese.it)

Si è riunito ieri sera, lunedì 14 ottobre, il Comitato dei Sindaci della gestione intercomunale associata Servizi socio assistenziali Ambito di Bra ... (ideawebtv.it)