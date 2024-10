"Clamoroso al Cibali", il Latina torna a vincere alla prima di Boscaglia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Latina fa il pieno alle pendici dell'Etna, rispolverando antiche espressioni nel mondo del calcio. Se non è "Clamoroso" il successo del Latina, quantomeno è lontano dalle più rosee aspettative della vigilia. Imporante era fermare la marcia negatvia. Invece Roberto Boscaglia si siede in Europa.today.it - "Clamoroso al Cibali", il Latina torna a vincere alla prima di Boscaglia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilfa il pieno alle pendici dell'Etna, rispolverando antiche espressioni nel mondo del calcio. Se non è "" il successo del, quantomeno è lontano dalle più rosee aspettative della vigilia. Imporante era fermare la marcia negatvia. Invece Robertosi siede in

"Clamoroso al Cibali", il Latina torna a vincere alla prima di Boscaglia

Il Latina fa il pieno alle pendici dell'Etna, rispolverando antiche espressioni nel mondo del calcio. Se non è "clamoroso" il successo del Latina, quantomeno è lontano dalle più rosee aspettative della vigilia. Imporante era fermare la marcia ... (Latinatoday.it)

Un gol di Ercolano su errore difensivo del Catania regala tre punti ai nerazzurri, guidati dal nuovo tecnico, che puntualizza: "La squadra non merita questa posizione e io non sono venuto solo per sal ... (latinatoday.it)

Con il neo allenatore Boscaglia i laziali riescono a sbancare lo stadio catanese e trovare una vittoria clamorosa con un gol segnato nel secondo tempo. Deludente la prova dei rossazzurri ... (cataniatoday.it)

A Sandro Ciotti, uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, è legata una espressione radiofonica che tutti gli appassionati di calcio italiani conoscono: “Clamoroso al Cibali”, lo storico ... (agendaonline.it)