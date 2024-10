Chi ha vinto il Pallone d’Oro 2024 Femminile? Bonmati vince il premio femminile, risultati completi, classifica

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)-10-28 23:16:43 Ecco quanto riportato poco fa: La fantasista del Barcellona Aitanahail, aggiudicandosi ilper il secondo anno consecutivo. Vincitore della Coppa del Mondo e della Nations League con la Spagna,ha prodotto 26 gol e 18 assist durante la stagione 2023-24, aiutando il Barcellona are la Champions League e il titolo spagnolo come parte di un club quadruplo. Il 26enne ha segnato il primo gol ed è stato dichiarato Giocatore più prezioso nella vittoria per 2-0 del Barça sul Lione nella finale di Champions League, oltre ad essere stato nominato Giocatore della Stagione nella competizione per la seconda stagione consecutiva.ha detto: “Grazie mille per i vostri applausi. Sono così grato di essere qui per ricevere questoper la seconda volta.