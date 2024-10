Oasport.it - Calcio femminile, Aitana Bonmatì vince il suo secondo Pallone d’Oro. Giugliano ventisettesima

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora Spagna a dominare la classifica del. Per ilanno consecutivo èad alzare al cielo il trofeo di France Football, venendo premiata dall’attrice statunitense Natalie Portman nella cornice del Theatre du Chatelet di Parigi. La calciatrice spagnola ha portato la sua squadra a fare il poker di vittorie nella stagione 2023/2024. Nono titolo di campionessa di Spagna, Coppa della Regina, Supercoppa di Spagna e Champions League, terza in quattro anni: le blaugrana hanno vinto praticamente tutto, tanto che il podio è tutto composto da calciatrice di questo club, con Caroline Hansen seconda e Salma Paralluelo terza. Perè iltitolo consecutivo, raggiungendo in vetta alla classifica delle più titolate Alexia Putellas, vincitrice nel 2021 e nel 2022.