Lapresse.it - Bolzano, pm: “14enne non stuprata ma aggredita e palpeggiata”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Procuratore facenti funzioni di, Axel Bisignano, con una nota fa sapere in merito alla presunta violenza sessuale avvenuta venerdì sera su unache non “corrisponde a verità” che “vi sia stato alcun stupro nella accezione comune del termine” ma “un’aggressione con contestato palpeggiamento della vittima”, fatto che integra “comunque reato”. Il procuratore aggiunto, che guida l’ufficio didal 2023 in attesa che il Csm nomini il Procuratore della Repubblica, chiarisce anche che, allo stato attuale delle indagini, non risulta che la giovane “sia stata trascinata dietro un cespuglio”, che la “violenza sia durata almeno 15 minuti” e che vi “sia stato un tentativo di fuga” da parte dell’accusato. Il comunicato è stato inviato ai giornalisti per “precisare” alcuni fatti pubblicati in “articoli di stampa” che non emergono dalle “indagini finora eseguite”.