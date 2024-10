Sport.quotidiano.net - Barbieri esulta: "Ragazzi fantastici!. Ci hanno creduto, tre punti meritati"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Applaude la Robur, il vice allenatore bianconero, Alessandro(nella foto). "E’ stata un’altra partita difficilissima – spiega nella sua analisi post partita –. Nel primo tempo non abbiamo avuto problemi se non per qualche sbaglio che abbiamo commesso per superficialità. Al primo vero errore siamo stati puniti. Nella ripresa, poi, siamo ripartiti con calma e alla fine siamo riusciti a vincerla con le unghie e con i denti. Un successo importante sotto l’aspetto mentale, considerando il momento e le tante palle gol create: non centrarlo sarebbe stato pesante. Iinveceavuto una grande reazione, anche e soprattutto quando sono rimasti in dieci, per l’espulsione di Achy che ha messo una mano addosso all’arbitro, quindi giusta. Cifino alla fine, sono statimeritato questi tre".