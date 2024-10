Apple Intelligence arriva in Europa e in italiano ad aprile (Di lunedì 28 ottobre 2024) Insieme ai nuovi iMac e all’arrivo di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 Apple ha annunciato anche la disponibilità di Apple Intelligence ad aprile nell’Unione Europea, con la lingua italiana. Dday.it - Apple Intelligence arriva in Europa e in italiano ad aprile Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Insieme ai nuovi iMac e all’arrivo di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1ha annunciato anche la disponibilità diadnell’Unione Europea, con la lingua italiana.

