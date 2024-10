Inter-news.it - Adani: «Solo l’Inter può perderlo. Conte non perdonerà»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lele, ex giocatore del, ha parlato negli studi Rai del pareggio tra Inter e Juventus nel derby d’Italia. FORTI – Lele, noto opinionista sportivo, nella puntata de La Domenica Sportiva, ha parlato del pareggio dei nerazzurri a San Siro contro la Juventus. Queste le parole dell’ex giocatore meneghino: «Cala l’attenzione, dunque arrivano le letture più superficiali. Di solito a in Serie A è difficile confermarsi piuttosto che affermarsi, eci sta mettendo del suo. Una squadra applicata che rivendica lo status di più forte. La vera Inter non avrebbe fatto rimontare la Juventus. Queste cose producono errori, anche se questa squadra in Europa si è fatta valere, va in casa del Manchester City e fa la sua partita, è una squadra che sbaglia qualcosa ma resta la più forte.