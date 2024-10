Oasport.it - A che ora si assegna il Pallone d’Oro oggi? Programma, tv, streaming: due i favoriti

(Di lunedì 28 ottobre 2024), lunedì 28 ottobre (direttasu DAZN a partire dalle 18:45), andrà in scena la cerimonia dizione del2024. Al Théâtre du Châtelet di Parigi, scopriremo a chi sarà consegnato l’ambito premio. Sarà un’edizione particolare per un motivo: Lionel Messi non figura nell’elenco dei giocatori che possono ambire a questo riconoscimento. L’asso argentino sta vivendo la fase conclusiva della propria carriera in MLS, pur conservando il suo status di fuoriclasse quando è stato chiamato in causa con la maglia dell’Argentina. Si pensi alla conquista della Copa America di quest’anno, con un gol in semifinale contro il Canada. Il palcoscenico, quindi, spetta ad altri e potrebbero esserci due. Il duello è tra il Vinicius Junior e Rodri, stando a quanto riportato dai book-makers.