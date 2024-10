Yildiz è una stella: la Juventus ora trova un giocatore fondamentale|Primapagina (Di domenica 27 ottobre 2024) 2024-10-27 21:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Yildiz è una stella: la Juventus ora trova un giocatore fondamentalePrimapagina Calciomercato. Justcalcio.com - Yildiz è una stella: la Juventus ora trova un giocatore fondamentale|Primapagina Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 27 ottobre 2024) 2024-10-27 21:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:è una: laoraunCalciomercato.

Yildiz è una stella: la Juventus ora trova un giocatore fondamentale - Sono sempre le grandi partite, e i grandi stadi, a determinare i grandi giocatori. Non c`è altra strada. E non ce ne sarà mai un`altra neanche per Kenan Yildiz,. (calciomercato.com)

