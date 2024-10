Volley A1 femminile, la Savino Del Bene non gira al massimo ed esce a mani vuote da Busto (Di domenica 27 ottobre 2024) Il campionato italiano è il più difficile di tutti e una prestazione non ai massimi livelli, seppur al cospetto di una squadra di seconda fascia, può costare punti preziosi. Anzi, anche delle partite.A sperimentarlo sulla propria pelle è stata la Savino Del Bene Scandicci, che contro una Firenzetoday.it - Volley A1 femminile, la Savino Del Bene non gira al massimo ed esce a mani vuote da Busto Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il campionato italiano è il più difficile di tutti e una prestazione non ai massimi livelli, seppur al cospetto di una squadra di seconda fascia, può costare punti preziosi. Anzi, anche delle partite.A sperimentarlo sulla propria pelle è stata laDelScandicci, che contro una

