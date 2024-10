Vaccini a chilometro zero: in quattro ore 250 dosi. Immunizzati 3mila abitanti (Di domenica 27 ottobre 2024) Corno Giovine (Lodi) – Più di 250 Vaccini antinfluenzali somministrati in quattro ore. Due ore a Corno Giovine in Sala Europa e altrettante a Santo Stefano Lodigiano, in palestra. È il bilancio della task force composta da esponenti del Comune e volontari, tra i quali diversi medici, schierata nella mattinata di ieri. La dimostrazione che due paesi del Basso Lodigiano, circa 3mila abitanti in due, 1.100 l’uno e 1.800 l’altro, se vogliono sanno essere fortissimi, superando i limiti logistici per aiutare chi ha bisogno. Con servizi immediati, facilmente raggiungibili e soprattutto concreti ed efficaci. L’idea di aiutare i residenti con il vaccino a chilometro zero è venuta alle due Amministrazioni comunali di Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano, che hanno per sindaci Gianpiero Tansini e Marinella Testolina. La mano generosa dei volontari ha fatto il resto. Ilgiorno.it - Vaccini a chilometro zero: in quattro ore 250 dosi. Immunizzati 3mila abitanti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Corno Giovine (Lodi) – Più di 250antinfluenzali somministrati inore. Due ore a Corno Giovine in Sala Europa e altrettante a Santo Stefano Lodigiano, in palestra. È il bilancio della task force composta da esponenti del Comune e volontari, tra i quali diversi medici, schierata nella mattinata di ieri. La dimostrazione che due paesi del Basso Lodigiano, circain due, 1.100 l’uno e 1.800 l’altro, se vogliono sanno essere fortissimi, superando i limiti logistici per aiutare chi ha bisogno. Con servizi immediati, facilmente raggiungibili e soprattutto concreti ed efficaci. L’idea di aiutare i residenti con il vaccino aè venuta alle due Amministrazioni comunali di Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano, che hanno per sindaci Gianpiero Tansini e Marinella Testolina. La mano generosa dei volontari ha fatto il resto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vaccini a chilometro zero: in quattro ore 250 dosi. Immunizzati 3mila abitanti - Una task force di venti volontari, dal medico in pensione ai farmacisti ha detto alt all’influenza nei paesi di Corno Giovine e Santo Stefano ... (ilgiorno.it)

Vaccini Covid, è essenziale continuare a mettere in discussione la gestione della pandemia - di Sara Gandini e Paolo Bartolini Durante la pandemia di Covid-19, la paura è stata spesso utilizzata in modo strumentale sia da chi ha sostenuto le misure più rigide di gestione della crisi, sia da c ... (ilfattoquotidiano.it)