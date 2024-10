Ilgiorno.it - Ucciso dopo lite per gelosia, choc a Garbagnate: “All’improvviso quei botti. Ho capito che qualcuno stava sparando”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Milano), 27 ottobre 2024 - "Sembrava di essere nel far west, ho sentito dei, all'inizio ho pensato fossero dei petardi lanciati da ragazzini, poi quando hochesono rientrato in casa". E' il racconto di un vicino di casa di Walter Budri, il 78enne che nella notte tra venerdì e sabato haHakaj Dritan, 45enne di origine albanese. Unatra uomini per, nell'appartamento di via Varese dimilanese, finita nel sangue. Pare infatti che non fosse la prima volta che i due litigavano per la stessa donna, una 45enne albanese, sposata con Budri ma che aveva una relazione extraconiugale con l'albanese.racconta di averli sentiti discutere più volte, pare che una volta siano intervenuti anche i carabinieri.descrive il 45enne come un uomo violento.