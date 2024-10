Ubriachi o drogati alla guida. E troppi emuli di Verstappen (Di domenica 27 ottobre 2024) Sette uomini e una donna sono stati trovati alla guida con un tasso alcolico troppo elevato per condurre una vettura oppure sotto l’effetto di stupefacenti. Al volante da drogati altri tre fermati. Così la Polizia stradale di Cremona ha ritirato le loro patenti. È il bilancio di una notte di controlli serrati nel capoluogo di provincia da parte di alcune pattuglie della Polstrada. Sul fronte dell’eccesso di velocità, sessanta le auto che gli agenti hanno fermato: otto conducenti stavano schiacciando troppo sull’acceleratore e sono state ritirate loro le patenti. Si tratta di sette uomini e una donna, denunciati e multati per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droga, mentre altre tre persone sono risultate positive alla prova precursore per le sostanze stupefacenti. Ilgiorno.it - Ubriachi o drogati alla guida. E troppi emuli di Verstappen Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sette uomini e una donna sono stati trovaticon un tasso alcolico troppo elevato per condurre una vettura oppure sotto l’effetto di stupefacenti. Al volante daaltri tre fermati. Così la Polizia stradale di Cremona ha ritirato le loro patenti. È il bilancio di una notte di controlli serrati nel capoluogo di provincia da parte di alcune pattuglie della Polstrada. Sul fronte dell’eccesso di velocità, sessanta le auto che gli agenti hanno fermato: otto conducenti stavano schiacciando troppo sull’acceleratore e sono state ritirate loro le patenti. Si tratta di sette uomini e una donna, denunciati e multati perin stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droga, mentre altre tre persone sono risultate positiveprova precursore per le sostanze stupefacenti.

