Tragico incidente stradale nella notte: un uomo di Napoli perde la vita a Bacoli (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter nella notte scorsa, un Tragico incidente stradale ha portato alla morte un uomo di 43 anni originario di Napoli. L’episodio si è verificato in via Montegrillo, nella località di Bacoli, un comune che si affaccia sul Golfo di Napoli e noto per le sue bellezze naturali e storiche. L’incidente ha coinvolto anche una donna di 36 anni che viaggiava con lui in moto, attualmente in stato di ricovero, ma non in pericolo di vita. La ricostruzione precisa della dinamica del sinistro è ancora oggetto di indagine. La dinamica dell’incidente I dettagli riguardanti il Tragico incidente stradale sono poco chiari. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava guidando la sua moto su via Montegrillo, ma per motivi ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo. Gaeta.it - Tragico incidente stradale nella notte: un uomo di Napoli perde la vita a Bacoli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterscorsa, unha portato alla morte undi 43 anni originario di. L’episodio si è verificato in via Montegrillo,località di, un comune che si affaccia sul Golfo die noto per le sue bellezze naturali e storiche. L’ha coinvolto anche una donna di 36 anni che viaggiava con lui in moto, attualmente in stato di ricovero, ma non in pericolo di. La ricostruzione precisa della dinamica del sinistro è ancora oggetto di indagine. La dinamica dell’I dettagli riguardanti ilsono poco chiari. Secondo le prime ricostruzioni, l’stava guidando la sua moto su via Montegrillo, ma per motivi ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo.

