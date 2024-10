Thiago Motta: «La Champions fa parte del passato, dobbiamo pensare a oggi» (Di domenica 27 ottobre 2024) Thiago Motta, tecnico della Juventus, è intervenuto a Sky nel pre-partita della sfida contro l’Inter di Inzaghi. Thiago Motta spiega le scelte di formazione Di seguito quanto dichiarato: «La Champions è finita, è il passato. Pensiamo ad oggi, c’è un ambiente bellissimo e giocheremo al massimo, con responsabilità e cercando di portare la gara dalla nostra parte. dobbiamo evitare le loro transizioni, perché è una squadra di grande qualità fisica nel recupero, vanno veloci in avanti con tanti uomini e quello dev’essere il momento in cui dobbiamo essere bravi» Su Yildiz:«Kenan sta bene ma anche Weah, l’ho visto bene subentrando e oggi l’ho scelto perché sono convinto che farà una grande prestazione. Yildiz ci sarà grande aiuto entrando nel secondo tempo. Riguarda la condizione fisica? Anche. Ilnapolista.it - Thiago Motta: «La Champions fa parte del passato, dobbiamo pensare a oggi» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024), tecnico della Juventus, è intervenuto a Sky nel pre-partita della sfida contro l’Inter di Inzaghi.spiega le scelte di formazione Di seguito quanto dichiarato: «Laè finita, è il. Pensiamo ad, c’è un ambiente bellissimo e giocheremo al massimo, con responsabilità e cercando di portare la gara dalla nostraevitare le loro transizioni, perché è una squadra di grande qualità fisica nel recupero, vanno veloci in avanti con tanti uomini e quello dev’essere il momento in cuiessere bravi» Su Yildiz:«Kenan sta bene ma anche Weah, l’ho visto bene subentrando el’ho scelto perché sono convinto che farà una grande prestazione. Yildiz ci sarà grande aiuto entrando nel secondo tempo. Riguarda la condizione fisica? Anche.

