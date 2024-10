Terrorismo senza fine in Israele: camion si schianta contro la folla alla fermata del bus (Di domenica 27 ottobre 2024) Ancora paura e terrore in Israele. Oltre 40 persone sono rimaste ferite, di cui dieci in gravi condizioni, dopo essere state investite da un camion ad una fermata dell'autobus a nord di Tel Aviv. Il camionista è stato ucciso. Secondo le prime indicazioni degli investigatori si tratterebbe di un attentato. Il tir ha colpito all'incrocio di Glilot, nei pressi di Herzliya, zona dove si trova il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell'Idf, tra cui l'unità di intelligence 8200.   In seguito al sospetto attacco terroristico all'incrocio di Glilot, il volontario EMT di United Hatzalah, Eliyah Tubul, ha raccontato la scena: “Sono stati coinvolti un camion e un autobus, oltre a un gran numero di pedoni”. Le squadre mediche di United Hatzalah hanno prestato le prime cure alle persone ferite: alcune di loro sono rimaste intrappolate sotto il camion. Iltempo.it - Terrorismo senza fine in Israele: camion si schianta contro la folla alla fermata del bus Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ancora paura e terrore in. Oltre 40 persone sono rimaste ferite, di cui dieci in gravi condizioni, dopo essere state investite da unad unadell'autobus a nord di Tel Aviv. Ilista è stato ucciso. Secondo le prime indicazioni degli investigatori si tratterebbe di un attentato. Il tir ha colpito all'incrocio di Glilot, nei pressi di Herzliya, zona dove si trova il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell'Idf, tra cui l'unità di intelligence 8200.   In seguito al sospetto attacco terroristico all'incrocio di Glilot, il volontario EMT di United Hatzalah, Eliyah Tubul, ha raccontato la scena: “Sono stati coinvolti une un autobus, oltre a un gran numero di pedoni”. Le squadre mediche di United Hatzalah hanno prestato le prime cure alle persone ferite: alcune di loro sono rimaste intrappolate sotto il

