Superlega, Modena da tre punti: vittoria importante con Monza (Di domenica 27 ottobre 2024) Una vittoria importante perché tre punti fanno sempre bene. Nella quinta giornata di Superlega il Modena Volley batte Monza 3-0 (25-17; 25-21; 25-16) e fa festa coi tifosi del palaPanini. Modena parte subito molto bene e Monza rimane agganciata fino al 9 pari, poi il primo break è per il 13-9 Modenatoday.it - Superlega, Modena da tre punti: vittoria importante con Monza Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unaperché trefanno sempre bene. Nella quinta giornata diilVolley batte3-0 (25-17; 25-21; 25-16) e fa festa coi tifosi del palaPanini.parte subito molto bene erimane agganciata fino al 9 pari, poi il primo break è per il 13-9

