Short track, Sighel e la staffetta maschile centrano un doppio quarto posto nel World Tour a Montreal

(Di domenica 27 ottobre 2024)per l’Italia nell’ultima giornata della prima tappa deldi. Dopo la straordinaria vittoria del quartetto femminile ieri in, oggi purtroppo la squadra azzurra non ha potuto festeggiare un altro podio, che è stato sfiorato da Pietroe dalla. Per il trentino è il secondostagionale dopo quello di ieri nei 500 metri. Questa volta nei 1000 metri l’azzurro non è riuscito a trovare lo spunto giusto, terminando alle spalle del vincitore, l’olandese Jens van ‘T Wout, del lettone Roberts Kruzbergs e del polacco Michal Niewinski. Sempre nella stessa gara un buon nonodi Luca Spechenhauser, terzo nella finale B. L’altroè stato quello della