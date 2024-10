Tpi.it - Sempre al tuo fianco: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Questa sera, domenica 27 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Nel primo episodio, dal titolo Una strana atmosfera, Victor confessa la sua colpevolezza e decide di costituirsi. Sara e Canovi sono orgogliosi di lui e Ginevra gli promette il suo sostegno incondizionato. A Stromboli intanto si tiene l'inaugurazione dei nuovi sensori per il vulcano e Sara, approfittando della presentazione ufficiale alla Stampa, porta per la prima volta Renato nella sua isola.