Lettera43.it - Sangiuliano-Boccia, le foto della ferita sulla fronte dell’ex ministro svelate da Report

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Come preannunciato dal conduttore Sigfrido Ranucci, la puntata didi domenica 27 ottobre sarà incentrata sul ministeroCultura. Oltre a presentare un «nuovo caso», la trasmissione tornerà anche su quello originario, mostrando ledell’inquietanteche l’imprenditrice di Pompei avrebbe inferto sul cranio dell’alloraGennaro. Immagini di cui l’ex titolare del Mic aveva già svelato l’esistenza, scattate a prova dell’aggressione subita dalla donna in una camera dell’Hotel Nazionale di Sanremo durante una lite. Un lungo e profondo taglio provocato dalle affilate unghie di, che è indagata per lesioni gravi oltre che per minacce ad appartenente a corpo politico. Il ministeroCultura è stato attraversato dallo scandalo nato dai postche ha provocato le dimissioni di