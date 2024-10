Dailymilan.it - Rinvio Bologna-Milan, la minaccia di Joey Saputo è stata decisiva

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ildella gara traha lasciato diversi strascichi e adesso è spuntato un retroscena con protagonistaSarebbeproprio la telefonata del presidente della chiave per portare la Lega Serie A a non opporsi aldella gara tra, che sarebbe dovuta andare in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 18 al dall’Ara. Come ricostruisce il Corriere dello Sport, venerdì 25 ottobre il numero uno del club rossoblù ha chiamato l’amministratore delegato Claudio Fenucci. Nel dialogo tra i due, l’imprenditore canadese di origini italiane ha comunicato all’ad il grande rispetto che il club nutre per la città die che la squadra non avrebbe voluto giocare nemmeno in un altro stadio. Una presa di posizione molto forte, che nessuno in Lega si sarebbe aspettato.