Quando e dove la prossima gara di MotoGP? Programma GP Malesia 2024 orari tv streaming

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ladel Motomondiale sarà il Gran Premio dito nel weekend del 1-3 novembre. Dunque, nessuna pausa dopo il GP di Thailandia. La razionalizzazione degli spostamenti (e l’inverno europeo) incombono, pertanto bisogna effettuare il consueto “tour de force estremorientale”. Si correrà come d’abitudine a Sepang, tracciato che ormai non ha più segreti. L’imponente autodromo, costruito a fine anni ’90 in prossimità della capitale Kuala Lumpur, è difatti sfruttato intensamente dallaper i test pre-stagionali. La consuetudine è, quindi, quella di farvi tappa più volte nell’arco dello stesso anno solare. Peraltro, parliamo di una struttura dotata di strutture di supporto d’eccellenza assoluta. Nonostante abbia ormai raggiunto il quarto di secolo di vita, regge ancora il confronto con tanti altri impianti sparsi in giro per il mondo.