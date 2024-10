Pontedera, un pari prezioso con l'Entella in rimonta: a Di Mario risponde Corona, è 1-1 (Di domenica 27 ottobre 2024) Pontedera, 27 ottobre 2024 – Pareggio prezioso per il Pontedera contro una big del girone qual è l'Entella. L'1-1 casalingo ottenuto dai granata oltretutto è arrivato in rimonta, dopo che Di Mario aveva trafitto Tantalocchi da distanza ravvicinata. Prima del riposo il portiere del Pontedera è stato decisivo su Franzoni (e nel finale di partita lo sarà in altre due circostanze) e così in avvio di ripresa l'inzuccata di Corona (2° centro) su angolo di Ladinetti ha regalato un pari prezioso per gli uomini di Menichini che mercoledì saranno di scena sul terreno della capolista Pescara. (s.l.) Il tabellino Pontedera-Entella 1-1 Pontedera (3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Espeche, Guidi (32’ st Gagliardi); Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra (17’ st Ragatzu), Ambrosini (26’ st Pretato); Corona, Ianesi. A disp: Calvani, Vivoli, Maggini, Coviello, Benucci, Maiello. All. Sport.quotidiano.net - Pontedera, un pari prezioso con l'Entella in rimonta: a Di Mario risponde Corona, è 1-1 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Pareggioper ilcontro una big del girone qual è l'. L'1-1 casalingo ottenuto dai granata oltretutto è arrivato in, dopo che Diaveva trafitto Tantalocchi da distanza ravvicinata. Prima del riposo il portiere delè stato decisivo su Franzoni (e nel finale di partita lo sarà in altre due circostanze) e così in avvio di ripresa l'inzuccata di(2° centro) su angolo di Ladinetti ha regalato unper gli uomini di Menichini che mercoledì saranno di scena sul terreno della capolista Pescara. (s.l.) Il tabellino1-1(3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Espeche, Guidi (32’ st Gagliardi); Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra (17’ st Ragatzu), Ambrosini (26’ st Pretato);, Ianesi. A disp: Calvani, Vivoli, Maggini, Coviello, Benucci, Maiello. All.

