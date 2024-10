Pineto-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Ascoli, match dello stadio Pavone Mariani valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione abruzzese si trova nelle ultime posizioni della classifica e arriva da soli due punti conquistati nelle ultime cinque partite, quindi necessita di un’immediata inversione di rotta. Pineto-Ascoli, come seguire il match La compagine marchigiana, dal suo canto, ha ottenuto addirittura un solo punto nelle ultime cinque sfide e ha bisogno di ritrovare il successo se vuole continuare ad avere ambizioni di promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Pavone Mariani valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La formazione abruzzese si trova nelle ultime posizioni della classifica e arriva da soli due punti conquistati nelle ultime cinque partite, quindi necessita di un’immediata inversione di rotta., come seguire il match La compagine marchigiana, dal suo canto, ha ottenuto addirittura un solo punto nelle ultime cinque sfide e ha bisogno di ritrovare il successo se vuole continuare ad avere ambizioni di promozione inB. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. Sportface.

Pineto-Ascoli, probabili formazioni della sfida tra biancazzurri e bianconeri - Mister Tisci deve rinunciare allo squalificato Amadio ed all'infortunato Fabrizi. Modulo 4-3-3 con Tonti in porta e la difesa composta da Hadziosmanovic, Villa, Marafini e Borsoi. A centrocampo ... (picenotime.it)

Pineto, Tisci: “Non posso pensare che l'Ascoli sia quello visto fino ad oggi, non mi fido” - Pineto, Tisci: “Non posso pensare che l'Ascoli sia quello visto fino ad oggi, non mi fido” - picenotime.it - IT ... (picenotime.it)

Pineto-Ascoli, mister Di Carlo alla vigilia: “Voglio coraggio e determinazione, dobbiamo crederci. Vedo miglioramenti” - L'Ascoli affronterà il Pineto domenica 27 Ottobre alle ore 17:30 allo stadio "Pavone-Mariani" nell'11esima giornata del girone B di Serie C. (picenooggi.it)

Ascoli, 25 convocati per la sfida di Pineto - Sono 25 i bianconeri convocati da Mister Di Carlo per Pineto-Ascoli, match valido per l’11^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domani, domenica 26 ottobre, alle ore 17:30, al ... (picenonews24.it)