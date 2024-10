Piazza San Tommaso al rush finale. Tutto pronto entro dicembre:: "Travertino, pietra lavica e verde" (Di domenica 27 ottobre 2024) Sprint finale per la riqualificazione della caratteristica Piazza San Tommaso che sarà ultimata entro il mese di dicembre. Quella che rappresenta una delle zone più suggestive del quartiere di Porta Romana, a lavori ultimati, potrà vantare un mix fatto di Travertino bianco, pietra lavica e isole verdi. Tutto andrà a completare uno spazio completamente rinnovato e multifunzionale, offrendo un colpo d’occhio che sarà apprezzato da residenti, cittadini e turisti. Proprio il restyling di quest’area consentirà inoltre di ampliare il centro storico. Qui di fatto si è pensato a un’ampia oasi verde proprio a ridosso della pavimentazione di fronte alla chiesa, destinata ad ospitare un’ area giochi attrezzata e comunque dotato di prato, nell’angolo a nord-est della Piazza. Ilrestodelcarlino.it - Piazza San Tommaso al rush finale. Tutto pronto entro dicembre:: "Travertino, pietra lavica e verde" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sprintper la riqualificazione della caratteristicaSanche sarà ultimatail mese di. Quella che rappresenta una delle zone più suggestive del quartiere di Porta Romana, a lavori ultimati, potrà vantare un mix fatto dibianco,e isole verdi.andrà a completare uno spazio completamente rinnovato e multifunzionale, offrendo un colpo d’occhio che sarà apprezzato da residenti, cittadini e turisti. Proprio il restyling di quest’area consentirà inoltre di ampliare il cstorico. Qui di fatto si è pensato a un’ampia oasiproprio a ridosso della pavimentazione di fronte alla chiesa, destinata ad ospitare un’ area giochi attrezzata e comunque dotato di prato, nell’angolo a nord-est della

