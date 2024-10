Perde il controllo della moto, 43enne morto sul colpo. Ferita la donna che era con lui: è accaduto nel Napoletano (Di domenica 27 ottobre 2024) Incidente stradale mortale nel Napoletano. Questa notte un 43enne Napoletano, in via Montegrillo, a Bacoli, mentre era in sella alla sua moto, insieme a una 36enne, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra. L’uomo è morto sul colpo. La donna che era con lui è ancora ricoverata all’ospedale del Mare, ma non in pericolo di vita . La salma è stata messa a disposizione del magistrato per Feedpress.me - Perde il controllo della moto, 43enne morto sul colpo. Ferita la donna che era con lui: è accaduto nel Napoletano Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024) Incidente stradale mortale nel. Questa notte un, in via Montegrillo, a Bacoli, mentre era in sella alla sua, insieme a una 36enne, ha perso ildel mezzo, finendo a terra. L’uomo èsul. Lache era con lui è ancora ricoverata all’ospedale del Mare, ma non in pericolo di vita . La salma è stata messa a disposizione del magistrato per

