Palermo: Morto il barbiere di Mattarella (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'Morto oggi all'età di 85 anni Franco Alfonso, lo storico barbiere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Originario di Castronovo di Sicilia (Palermo), Alfonso ha tagliato barba e capelli per quasi 70 anni nella sua storica bottega di via Catania, venduta solo poco tempo fa. "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'oggi all'età di 85 anni Franco Alfonso, lo storicodel Presidente della Repubblica Sergio. Originario di Castronovo di Sicilia (), Alfonso ha tagliato barba e capelli per quasi 70 anni nella sua storica bottega di via Catania, venduta solo poco tempo fa. "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di

