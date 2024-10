Quotidiano.net - Osservatori, 'pressioni su elettori nel voto in Georgia'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le elezioni legislative in, vinte dal partito al potere ma denunciate come "falsificate" dall'opposizione filo-occidentale, sono state segnate da "" suglie da condizioni elettorali sfavorevoli per gli oppositori. Lo hanno indicato gliinternazionali. Ilè stato "viziato da disuguaglianze (tra candidati),e tensioni", stimano glidell'Osce, della Nato o anche degli organismi dell'Ue. Uno di loro, Antonio Lopez-Isturiz White, ha ritenuto che queste elezioni siano una "prova dell'arretramento della democrazia" in