Operaio cade da un’impalcatura a Portici: ricoverato in ospedale con emorragia cerebrale (Di domenica 27 ottobre 2024) L'Operaio, 53 anni, è caduto da un'altezza di circa tre metri: ricoverato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico per una emorragia cerebrale. Fanpage.it - Operaio cade da un’impalcatura a Portici: ricoverato in ospedale con emorragia cerebrale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L', 53 anni, è caduto da un'altezza di circa tre metri:in, è stato sottoposto a intervento chirurgico per una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Mi hanno ricoverato in ospedale per colpa di Puff Daddy - ho chiamato io l’FBI” : la denuncia di Jamie Foxx. I testimoni confermano : “Combs lo ha avvelenato” - Nuove accuse contro Sean Diddy Combs. Dopo gli scandali intorno ai “Freak Offs”- feste private durante le quali induceva le sue vittime femminili a esibizioni sessuali sotto effetto di droghe – sulla vita del magnate dell’hip-hop continuano a ... (Ilfattoquotidiano.it)

Astronauta della NASA ricoverato in ospedale dopo il ritorno dalla Stazione Spaziale Internazionale - È un membro della SpaceX Crew-8 ammarata al largo della Florida venerdì mattina, dopo quasi otto mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: l’astronauta della NASA, di cui non è stata resa nota l’identità, è sotto osservazione per una ... (Fanpage.it)

Operaio cade da un’impalcatura a Portici: ricoverato in ospedale con emorragia cerebrale - L'operaio, 53 anni, è caduto da un'altezza di circa tre metri: ricoverato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico per una emorragia cerebrale ... (fanpage.it)

Operaio cade da un sottotetto, incidente sul lavoro a Tempio - Incidente sul lavoro a Tempio dove un operaio di 54 anni- impegnato nei lavori di ristrutturazione dell'antico convento dei frati minori è caduto dal sottotetto della struttura di proprietà del Comune ... (rainews.it)

Incidente sul lavoro nel Bolognese, operaio cade ed è grave - BOLOGNA - Un 48enne è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni dopo una caduta, un infortunio sul lavoro avvenuto in mattinata a Toscanella di Dozza, nel circondario imolese. L' ... (msn.com)

Massa Carrara, operaio cade da un'altezza di due metri in un cantiere navale: è grave - Un operaio di 38 anni di nazionalità italiana e abitante nella zona, per ragioni ancora da ricostruire con esattezza, è caduto nel vuoto dopo essere scivolato da una scala ... (corrierefiorentino.corriere.it)