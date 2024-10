Nosotti: «Zielinski regista? Mi ricordo un episodio con Ancelotti» (Di domenica 27 ottobre 2024) Il giornalista Marco Nosotti ha espresso il suo punto di vista riguardo la decisione di Simone Inzaghi di schierare Piotr Zielinski nel ruolo di regista in Inter-Juventus. regista – Inter-Juventus vedrĂ per la prima volta la presenza di Piotr Zielinski in cabina di regia da quando indossa la maglia nerazzurra. Sul punto si è espresso a Sky Sport il giornalista Marco Nosotti, ricordando un evento del passato: «Forse inserendo Zielinski nel ruolo di regista liberi Barella in quello che sa fare meglio. Il lavoro davanti alla difesa, con Elmas e FabiĂ n Ruiz lo fece contro il Bologna con il Napoli di Ancelotti. Un giocatore che dalla cintola in su può fare tutti i ruoli. Se Simone Inzaghi lo mette lì significa che ritiene possa farlo». Nosotti su Inter-Juventus. Inter-news.it - Nosotti: «Zielinski regista? Mi ricordo un episodio con Ancelotti» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il giornalista Marcoha espresso il suo punto di vista riguardo la decisione di Simone Inzaghi di schierare Piotrnel ruolo diin Inter-Juventus.– Inter-Juventus vedrĂ per la prima volta la presenza di Piotrin cabina di regia da quando indossa la maglia nerazzurra. Sul punto si è espresso a Sky Sport il giornalista Marco, ricordando un evento del passato: «Forse inserendonel ruolo diliberi Barella in quello che sa fare meglio. Il lavoro davanti alla difesa, con Elmas e FabiĂ n Ruiz lo fece contro il Bologna con il Napoli di. Un giocatore che dalla cintola in su può fare tutti i ruoli. Se Simone Inzaghi lo mette lì significa che ritiene possa farlo».Âsu Inter-Juventus.

