Lanazione.it - Nel mare per salvare i migranti. Esperienza col visore di Emergency

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Siamo su una nave rossa e bianca, gli stessi colori di. L’unico rumore è il verso di qualche gabbiano e le onde blu del Mediterraneo, poi un volontario in maglietta rossa ci spiega dove siamo: sulla Life Support, la nave dell’organizzazione fondata da Gino Strada che dal 2023 solca ilperle vite dei. Scossi dalle onde, assistiamo ad alcuni soccorsi, di uomini, donne e persino di bambini recuperati da alcune imbarcazioni vecchie, arrugginite, con lo sporco che si ammassa da giorni di naufragio alla deriva. Si vedono nitidamente i volti dei giovani che, come mettono piede sul gommone di, scoppiano in lacrime o a ridere, abbracciando i soccorritori. Altri, invece, faticano ad alzarsi in piedi dal dolore e dalle ustioni.