Moto3 classifica piloti Mondiale 2024: punti aggiornati gara dopo gara (Di domenica 27 ottobre 2024) La classifica piloti del Mondiale 2024 di Moto3: ecco i punti sempre aggiornati gara dopo gara. Inizia dal Qatar una lunga stagione in compagnia della classe minore tra le tre del MotoMondiale e come sempre regnano incertezza e spettacolo. Di seguito vi aggiorneremo, dopo ogni appuntamento, sulla classifica dei piloti e su come cambia di volta in volta. Ecco di seguito la classifica piloti del Mondiale 2024 di Moto3. classifica piloti Moto3 2024 D. Alonso 371 D. Holgado 236 C. Veijer 225 I. Ortola 204 D. Muñoz 162 A. Fernandez 153 A. Piqueras 137 J. Rueda 129 J. Kelso 124 R. Yamanaka 111 T. Furusato 108 L. Lunetta 106 T. Suzuki 88 S. Nepa 85 J. Roulstone 53 M. Bertelle 49 J. Esteban 45 R. Rossi 33 F. Farioli 29 S. Ogden 23 N. Carraro 22 X. Zurutuza 11 D. Almansa 11 V. Perez 3 N. Dettwiler 2 J. Whatley 0 T. Buasri 0 J. Rosenthaler 0 A. Aditama 0 D. Shahril 0 H.

