Moto2 classifica piloti Mondiale 2024: punti aggiornati gara dopo gara (Di domenica 27 ottobre 2024) La classifica piloti del Mondiale 2024 di Moto2: ecco i punti sempre aggiornati gara dopo gara. Inizia dal Qatar una lunga stagione in compagnia della classe intermedia tra le tre del MotoMondiale e come sempre regnano incertezza e spettacolo. Di seguito vi aggiorneremo, dopo ogni appuntamento, sulla classifica dei piloti e su come cambia di volta in volta. Ecco di seguito la classifica piloti del Mondiale 2024 di Moto2. classifica piloti Moto2 2024 A. Ogura 261 A. Canet 260 S. Garcia 179 F. Aldeguer 175 M. Gonzalez 170 A. Lopez 168 J. Roberts 153 J. Dixon 142 C. Vietti 140 T. Arbolino 135 M. Ramirez 101 S. Chantra 91 J. Alcoba 82 A. Arenas 76 S. Agius 63 F. Salac 60 D. Moreira 58 D. Binder 54 I. Guevara 44 B. Baltus 40 D. Oncu 40 Z. van den Goorbergh 31 D. Foggia 18 X. Artigas 10 B. Bendsneyder 7 J. Navarro 6 A. Sasaki 6 J. Masia 4 Aji M. 4 M. Ferrari 1 X. Cardelus 0 M.

