Mister Movie | La Notte degli Spiriti Animali il 27 Ottobre cani e gatti defunti tornano per salutarci

Scopri l'affascinante tradizione messicana della Noche de los Espíritus Animales, una celebrazione dedicata agli Animali che ci hanno accompagnato nella vita e che, secondo la credenza popolare, tornano a trovarci nella Notte tra il 27 e il 28 Ottobre. La Noche de los Espíritus Animales: un legame profondo tra uomo e natura Nel cuore del Messico, tra le celebrazioni del Día de los Muertos, si nasconde una tradizione più intima e profonda: la Noche de los Espíritus Animales. Questa Notte speciale, che cade il 27 Ottobre, è dedicata a onorare gli Spiriti degli Animali che hanno condiviso la nostra vita, considerati veri e propri compagni di viaggio e protettori spirituali.

