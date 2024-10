Luca Zingaretti ha un fratello famosissimo identico a lui: lo conoscete tutti (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Luca Zingaretti, noto attore e volto del Commissario Montalbano, ha un fratello famosissimo identico a lui: lo conoscete tutti. Interprete e attore di successo Luca Zingaretti vanta una carriera eclettica e versatile. Ha debuttato in teatro tra gli anni ’80 e ’90 diretto da Luca Ronconi per poi approdare al cinema dove ha recitato in pellicole come Gli occhiali d’oro (1987), Il giovane Mussolini (1993), Il branco (1994). Ma è la tv che gli ha dato una consolidata popolarità: dal 1999 è il volto de Il Commissario Montalbano, la fortunata serie targata Rai, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Luca è sicuramente tra gli attori maggiormente accreditati del momento. E’ un talento versatile e composto in grado di passare da ruoli drammatici a quelli più ironici. Gaeta.it - Luca Zingaretti ha un fratello famosissimo identico a lui: lo conoscete tutti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, noto attore e volto del Commissario Montalbano, ha una lui: lo. Interprete e attore di successovanta una carriera eclettica e versatile. Ha debuttato in teatro tra gli anni ’80 e ’90 diretto daRonconi per poi approdare al cinema dove ha recitato in pellicole come Gli occhiali d’oro (1987), Il giovane Mussolini (1993), Il branco (1994). Ma è la tv che gli ha dato una consolidata popolarità: dal 1999 è il volto de Il Commissario Montalbano, la fortunata serie targata Rai, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.è sicuramente tra gli attori maggiormente accreditati del momento. E’ un talento versatile e composto in grado di passare da ruoli drammatici a quelli più ironici.

Chi è Nicola Zingaretti? - ma senza fotografi intorno”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair. Per lui la famiglia è importantissima, ed è molto legato ai suoi fratelli: l’attore Luca Zingaretti e la sorella ... (donnaglamour.it)