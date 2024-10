Inter-news.it - LIVE Inter-Juventus 2-2: rigore per i nerazzurri, atterrato Dumfries

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)è il match valido per la nona giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Thiago Motta. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano.2-2- PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE Il pareggio di Mkhitaryan, che viene ben servito da Thuram e poi l’armeno trova un grande angolo. 35? GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MKHITARYANNNNNNNNNNNN2-2 31? SOMMER RESPINGE! Pericoloso ancora Conceicao, che conclude con il sinistro, ma respinge bene Sommer in angolo. Lautaro Martinez perde palla e lava subito in verticale. Cross basso dalla destra di Cambiaso e gol del vantaggio di Weah.