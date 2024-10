Quotidiano.net - La rivoluzione del turbo che mai svanirà

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) 45 anni fa, nel 1979, per la prima volta un motoretrionfava in un Gran Premio di Formula Uno. Era un motore Renault. Due anni prima, era il 1977, ero un ragazzo molto ingenuo quando la casa francese annunciò che avrebbe portato in F1 una monoposto spinta da un propulsore sovralimentato. Il! Chi è nato dopo ha il diritto di non credermi e di non crederci, ma quella fu una. E nelle cronache dell’automobilismo di rivoluzioni non ce ne sono poi state tantissime. All’inizio, su quella presa del Palazzo d’Inverno della tecnologia pochissimi erano disposti a scommettere. E tale era la perplessità diffusa che persino quando Jabouille vinse il primo Gp con la Renault, a Digione nel 1979, si parlò solo del secondo classificato, il ferrarista Gilles Villeneuve, per il duello frenetico (eufemismo) con l’altra Giallona sovralimentata, quella di Arnoux.