La Fiorentina col dubbio Kean e un’identità ritrovata la Roma calcia tanto e segna poco | Juric sotto esame contro Palladino

(Di domenica 27 ottobre 2024) In comune hanno la scuola, quella di Gian Piero Gasperini. Ivane Raffaelesono stati compagni di squadra, allenatore e giocatore a Crotone, oggi rivali sulla panchina in unche entrambi hanno il dovere di vincere. Lavuole dare continuità all’ottimo momento: sei punti su sei in Conference League, tre vittorie e un pari nelle ultime quattro partite di campionato con 10 gol fatti e 2 subiti. Numeri di una squadra che sta riuscendo con sempre più continuità a tradurre sul campo le idee del suo allenatore, ma che stasera dovrà fare a meno del giocatore che più di tutti ha avuto un impatto sulla svolta della nuova. La vittoria sulla Lazio, quella che ha dato il via alla striscia di prestazioni incoraggianti dei viola, portava la firma di Gudmundsson, ora ai box a causa di un infortunio muscolare rimediato a Lecce.