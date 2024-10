Ilgiorno.it - La città dell’infanzia: "Invertiamo la rotta ripartendo dai bambini:. Milano è un laboratorio"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Non può essere la denatalità l’alleato che fa superare le criticità della scuola o la carenza del personale. È proprio questo il momento di invertire la tendenza, rimettendo al centro i, gli educatori e gli insegnanti". Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di, inquadra la sfida nel giorno di chiusura del Forum, che per tutta la settimana ha avuto come filo conduttore i diritti dei più piccoli, con oltre 20 fra convegni e workshop, più di 200 attività pratiche, laboratori ed eventi diffusi che hanno coinvolto decine di migliaia di persone. Primo bilancio? "Sono soddisfatta. Si è percepito quanto sia importante e sentito il tema: ci lavoravamo da un anno. Le iniziative hanno avuto una dimensione internazionale, abbiamo unito tutti i pezzi della: scuole, municipi, associazioni, università.