Inzaghi: «Inter deve stare attenta e mantenere distanze!» (Di domenica 27 ottobre 2024) Simone Inzaghi si è pronunciato nell'Intervallo di Inter-Juventus. Questo il suo commento quando la partita è sul punteggio di 3-2 per i nerazzurri. LE PAROLE – Così a Sky Sport al termine di Inter-Juventus: «Stiamo giocando contro una squadra che ha grandissima qualità. Bisogna stare attenti e mantenere le distanze. Si tratta di una partita molto importante e speriamo di andare avanti così».

