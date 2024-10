Inter-news.it - Inzaghi: «4 gol su 4 tiri è troppo: analizzeremo! Vi dico cosa manca»

(Di domenica 27 ottobre 2024)è intervenuto pochi minuti dopo il fischio finale di Inter-Juventus, derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A terminato a sorpresa sul risultato di 4-4. Di seguito la sua analisi a caldo, affidata a DAZN POCA DETERMINAZIONE – Simoneè intervenuto così al termine di Inter-Juventus: «Tredici gol presi in 9 partite? C’è una serie di fattori, chiaramente è la determinazione che deve essere maggiore però da allenatore devo anche dire che avremmo meritato di fare 7/8 gol contro una squadra che finora ne aveva preso uno. Chiaramente la fase difensiva andava fatta meglio, puoi prendere cinquein porta dalla Juventus ma non prendere 4 gol. Ci sono delle teste basse, io sono il primo ma va visto anche quello che di buono c’è stato.